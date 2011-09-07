Ґвалтівник заходив за школяркою в дім і заштовхував у квартиру

У Херсоні суд засудив серійного педофіла до 11 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області, заяви про зґвалтування неповнолітніх почали надходити до херсонської міліції в серпні 2009 року. Жертвами педофіла стали чотири школярки з Херсона у віці від 10 до 12 років.

За вказаними фактами було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Всі злочини були вчинено за однаковою схемою. Педофіл спочатку декілька днів спостерігав за дівчатками. Потім заходив за ними в під`їзд. Коли школярки відкривали двері квартири, він підбігав, заштовхував їх всередину і ґвалтував.

Пізніше п`ятою жертвою могла стала 8-річна донька співробітниці управління внутрішніх справ. Злочинець затягнув дівчинку на 9-й поверх будинку, але школярка відразу ж почала говорити, що в неї мама міліціонер, і вона його не боїться. У цей час з сусідньої квартири вийшла жінка, що налякало злочинця і він втік, заштовхавши дівчинку в ліфт. Сусідка, почувши крики дитини про ґвалтівника, почала з балкона кричати людям, щоб допомогли його затримати. Вдалося записати номер автомобіля Toyota Prado.

Маніяком виявився житель однієї з сусідніх областей. Херсонські оперативники виїхали в рідне місто підозрюваного й зібрали всю наявну інформацію про нього, зокрема, з`ясували, що чоловік виїхав у Херсонську область нібито до знайомих.

Злочинець був затриманий в Херсоні. При затриманні він не чинив опіру. Виявилось, що він директор однієї зі спортивних асоціацій, йому 35 років, одружений і матеріально забезпечений. Пізніше стало відомо, що він зґвалтував ще двох школярок у Запорізькій області.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, Суворовський районний суд Херсона засудив педофіла до 11 років позбавлення волі.