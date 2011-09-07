МЗС: ціна на газ не ринкова, але розраховуємо знайти розуміння

Існуючий рівень відносин між Україною та Росією дозволяє вирішити питання ціни на газ у двохсторонньому контакті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми вважаємо, що кращим способом було б знайти порозуміння на рівні профільних міністерств, профільних компаній з тим, щоб в результаті отримати якісно інші умови, які б відповідали справжнім довготривалим інтересам обох сторін. Але ми готові, звичайно, до інших варіантів розвитку подій, хоча вважаємо, що той рівень відносин між Україною і Росією, який склався за останні півтора роки, дозволяє нам розраховувати на те, що ми зможемо знайти таке порозуміння у двосторонньому контакті», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він ще раз наголосив, що формула ціни на газ, встановлена газовими контрактами, що були підписані у 2009 році, не є ринковою, а інші елементи цих контрактів суперечать сучасній практиці відносин в цій сфері.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Недавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

Сьогодні, 6 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

Раніше російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовими контрактами з Україною в будь-якому суді.