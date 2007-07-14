Комунальні тарифи для кожного будинку окремо - міфи і реальність

Київська міська рада подовжила на два місяці термін визначення Київською міською держадміністрацією побудинкових тарифів, тобто розроблених окремо для кожного житлового будинку, за затвердженою Кабінетом Міністрів України схемою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради 12 липня, враховуючи звернення Головного управління з питань цінової політики.

Як пояснив начальник цього управління Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, необхідність прийняття цього рішення викликано тим, що для забезпечення виконання вимог постанови Кабміну по кожному будинку необхідно розробити програмне забезпечення класифікації житлового фонду та проведення розрахунків тарифів.

Шляхом тендеру був визначений виконавець цих робіт – ТОВ «Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу», з яким 26 березня 2007 р. було укладено угоду про початок цією установою відповідних робіт.

Однак оскільки замовник, згідно з угодою, мав перерахувати аванс в розмірі 30% від суми договору, а відповідне фінансування з бюджету міста було затверджено лише у червні, виконавцем роботи було призупинено. Таким чином, підготувати нові побудинкові тарифи до 1 липня, як цього вимагає рішення Київради від 8 лютого ц.р., не було можливості.

Враховуючи викладене, депутати вирішили подовжити термін формування тарифів по кожному будинку окремо до 1 вересня і визначили, що до 1 жовтня ц. р КМДА має подати на розгляд сесії звіт про результати проведеної роботи.

Як повідомляв УНІАН, на сесії Київради 12 липня депутати також проголосували за введення в столиці мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до 31 грудня 2007 р.