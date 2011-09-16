Прокуратура: ФПУ збиралася передати ізраїльській фірмі 26 об'єктів

Прокуратура Києва виявила численні порушення в діяльності Федерації профспілок України, у тому числі безпідставне відчуження державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора, прокурор столиці Анатолій МЕЛЬНИК заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, у Києві без погодження з Фондом держмайна службовими особами ФПУ самовільно відчужено 10 із 25-ти об’єктів нерухомості. Їх загальна вартість становить понад 20 млн. грн.

А.МЕЛЬНИК повідомив, що колишній керівник закритого акціонерного товариства “Укрпрофоздоровниця”, яке є дочірнім підприємством та створене ФПУ, перевищуючи свої повноваження, без необхідної згоди ФДМУ здійснив незаконне відчуження санаторію імені «1 Травня” в Пущі-Водиці. За цим фактом прокуратура Києва порушила кримінальну справу і вже направила її до суду.

Також прокуратура виявила факти розтрати керівниками ФПУ коштів організації. За словами прокурора, у 2009 році Київська міська рада заборонила святкування на Хрещатику першотравневих свят. Незважаючи на це, керівники ФПУ нібито для святкування 1 травня перерахували майже 2 млн. грн. на рахунки фіктивної фірми. У зв’язку з цим прокуратура міста порушила кримінальні справи стосовно директора фіктивного підприємства, а також проти службових осіб ФПУ, які привласнили членські внески організації.

Крім того, А.МЕЛЬНИК повідомив, що прокуратурою встановлено порушення законодавства в частині самовільної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості не за державою, а за ФПУ з метою подальшої їх передачі на користь приватних структур. Прикладом цього, за його словами, є незаконна реєстрація ФПУ на свою користь таких об’єктів у Києві як готельний комплекс “Турист”, адміністративний будинок “Укрпрофоздоровниці” на вул. Шота Руставелі, Будинок профспілок на Майдані Незалежності, 2. Прокурор підкреслив, що на сайті ФПУ вказується, що жодних кроків у напрямку відчуження майна не здійснювалося, однак у ході перевірок та проведеного досудового слідства встановлені документальні докази підготовки до відчуження більшості профспілкових об’єктів, зокрема у травні поточного року була підготовлена постанова, до якої включено 12 об’єктів санаторно-курортного призначення, які мали передати приватну власність.

А.МЕЛЬНИК повідомив, що постановою президії ФПУ від 24 травня 2011 року директора підприємства “Господарське управління ФПУ” уповноважено затвердити інвестиційний проект та укласти інвестиційний договір з ізраїльською фірмою, за яким планувалося передати у власність цієї фірми будинок за адресою Майдан Незалежності, 2 для облаштування готелю. Крім того, постановами президії ФПУ передбачалося передати цій ізраїльській фірмі ще 25 об’єктів державної власності на суму 1,5 млрд. грн.

А.МЕЛЬНИК зазначив, що прокуратура столиці звернулася до суду з позовами про визнання права власності на ці об’єкти за державою в особі ФДМУ та витребування цього майна з чужого незаконного володіння. Пред’явлено 11 позовів про повернення майна профспілок площею понад 43 тис. кв. м., загальна вартість якого становить понад 20 млн. грн. До Господарського суду Києва подано позови про повернення державі таких об’єктів як готельний комплекс “Турист” та адміністративний будинок “Укрпрофоздоровниці”. Також оскаржується продаж майна санаторію імені «1 травня», дитячого оздоровчого табору “Святошин”, бази відпочинку на вулиці Вишгородська та інші.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня на прес-конференції генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що органи прокуратури мають намір допитати високопосадовців Федерації профспілок України в рамках розслідування кримінальних справах, порушених за фактами незаконного відчуження нерухомого державного майна, яке перебуває у тимчасовому користуванні українських профспілок.

За інформацією В.ПШОНКИ, за результатами втручання у ситуацію органів прокуратури впродовж червня-липня порушено 35 кримінальних справ, з яких 17 вже направлено до суду. Посилаючись на оцінки експертів, В.ПШОНКА повідомив, що в користуванні ФПУ перебуває близько 300 об’єктів державної власності, вартість яких становить близько 8 млрд. грн.