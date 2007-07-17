Тендерна палата нарила в Черновецького порушень майже на мільярд

У 2006 році і першому півріччі 2007 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) та її структурні підрозділи допустили порушення у сфері держзакупівель на суму 960 млн. грн.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Тендерної палати Володимир ЛАБА.

За його словами, проведений аналіз і дослідження стану роботи системи держзакупівель, проведених КМДА і підлеглими їй структурними підрозділами, свідчать, що у зв`язку з відсутністю належного контролю з боку керівництва міськадміністрації та її відповідних управлінь і відомств, у Києві грубо порушуються та ігноруються вимоги Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

«Через відсутність належного контролю, насамперед керівництва адміністрації та її відповідних управлінь, мають місце серйозні порушення законодавства України про систему держзакупівель, існують проблем фіктивних тендерів і тендерів із завищеними цінами, монопольної змови приватників, просування в тендері «своїх» фірм. Усе це робиться з метою отримання «відкатів», хабарництва, переведення коштів столичних платників податків у тіньові схеми, - зазначив В.ЛАБА. - Як результат, фінансові ресурси міста, тобто киян, використовуються не за призначенням, використовуються як мінімум неефективно і нераціонально, що спричиняє збитки і зловживання у сфері закупівель».

За його інформацією, аналіз процедур держзакупівель, проведених структурними підрозділами КМДА, свідчить про існування цілого ряду грубих порушень чинного законодавства, загальна сума яких перевищує 960 млн. грн., зокрема: за 2006 рік (починаючи з другого кварталу) на суму близько 890 млн. грн.; за перше півріччя 2007 року на суму 70,8 млн. грн.

При цьому В.ЛАБА зазначив, що більшість порушень, допущених при проведенні держзакупівель, є однотипними і мають системний характер.

Як приклад порушень у сфері держзакупівель, він назвав проведену в 2006 році комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» процедуру відкритих торгів за закупівлю спеціалізованих автомобілів евакуаторів на орієнтовну суму 4,199 млн. грн. За словами В.ЛАБИ, в тендерній документації до спеціалізованих автомобілів були встановлені технічні вимоги, які відповідають технічним характеристикам тільки автомобілів марки МАЗ-437040, що привело до обмеження конкуренції, дискримінації учасників і визначення переможця тендерів наперед.

Ще одним прикладом проведення процедури держзакупівель з порушеннями В.ЛАБА назвав тендер з відбору підприємства для організації феєрверку в день Києва на загальну суму 984,5 тис. грн. Він повідомив, що документація на проведення тендеру була подана з порушеннями і всього за тиждень до свята.

«Не можна було голосувати, оскільки ті подані документи ніяк не відповідали вимогам закону і не давали законного права голосувати комісії за надання права одному виконавцеві витрачати велику суму бюджетних коштів. Слід зазначити, що, незважаючи на те, що кілька разів Головне управління (Головне управління культури і мистецтв КМДА) зробило, нібито, спробу провести відкриті торги, і було подано пропозицію одним з підприємств з ціною значно нижчою запропонованої під час процедури закупівлі, де економилося як мінімум 50 тис. грн. бюджетних коштів, все-таки на одного виконавця в комісію була подана заявка на надання дозволу на використання коштів ТОВ «Ультрапромоушен», яке жодного разу участі в процедурі відкритих торгів не брало. Виникає питання, звідки тоді знайшли це підприємство, визначили, що воно найкраще надасть ці послуги, і чому воно не брало участі (у відкритих торгах). Виявляється, що цьому підприємству і не треба було подавати свої пропозиції на відкриті торги, оскільки ще наперед, до видання оголошення (про торги) в розпорядженні, яке підписане головою Київської адміністрації, це підприємство вже було одностайно визнане переможцем, який відповідає за проведення феєрверку в місті Києві».

В.ЛАБА повідомив, що за виявленими порушеннями Тендерною палатою складено понад 100 висновків, які направлені Головним розпорядникам бюджетних коштів і правоохоронним органам. Також в органи Державного казначейства направлені вимоги припинити фінансування процедур закупівель, які проводяться з порушеннями.