Податкова підтверджує: великий бізнес швидко зростає

Державна податкова служба України (ДПСУ) затвердила реєстр великих платників податків України на 2012 рік, згідно з яким наступного року їх кількість виросте на 20%, - до 1359.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

«У 2012 році таких платників податків стане більше на 20%, ніж цього року. Їх кількість становитиме 1359 платників. Це свідчить про те, що великий бізнес розширюється, нарощуються обсяги виробництва. Переконаний, що ця тенденція сприятиме додатковим надходженням до бюджету», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, він нагадав, що відповідно до ст.64 Податкового кодексу, після включення платника податків до реєстру й отримання повідомлення центрального органу ДПСУ про це платник податків зобов`язаний стати на облік у спеціалізованому податковому органі, який здійснює податковий супровід великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано реєстр.