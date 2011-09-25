Селяни гинуть на виробництві як шахтарі

Рівень смертельного виробничого травматизму на підприємствах агропромислового комплексу України з початку 2011 р. залишається високим і поступається лише вугільній галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області з посиланням на матеріли всеукраїнської наради Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, яка відбулася в .Дніпропетровську 21 - 23 вересня.

За 8 місяців поточного року на підприємствах АПК загинули 78 працівників проти 63 осіб за аналогічний період 2010 р. Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками на агропромислових підприємствах сталося в 17 регіонах, найбільше – в Запорізькій, Вінницькій та Донецькій областях. Переважно випадки смертельного травматизму стосувалися механізаторів агрогосподарств. Працівники гинули через порушення вимог інструкцій з охорони праці, незадовільний технічний стан машин та обладнання. Також серед основних причин смертей на виробництві - відсутність засобів індивідуального захисту та спецодягу.

Держгірпромнагляд виявив з початку цього року понад 3 тис. порушень вимог безпеки під час перевірок підприємств зі зберігання та переробки зерна – елеваторів та млинів. В результаті призупинялися робота майже 1 тис. одиниць обладнання або виконання робіт, які загрожували вибухами зернового пилу та травмуванням працівників.

За даними Держгіпромнагляду, зростання рівня травматизму в агропромисловому комплексі обумовлено, у першу чергу, неналежним функціонуванням на підприємствах АПК системи управління охороною праці, непрофесійною підготовкою кадрів, а також залишковим принципом фінансування заходів з безпеки праці.