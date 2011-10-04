Азаров: зерно купували по 100 доларів, а продавали по 300

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні проведе зустріч із представниками аграрного бізнесу, які вимагають відміни експортного мита на зерно.

Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з блогерами.

«Сьогодні представники аграрного бізнесу протестують проти введення експортного мита на зерно», - зазначив прем’єр-міністр. Він нагадав, це мито було запроваджене через те, що на експорті зернатрейдери мали суперрентабельність. «У селян купували зерно за трохи більше ніж 100 доларів, а продажна ціна була біля 300 доларів. І вся ця різниця залишалася не в наc в країні», - зазначив М.АЗАРОВ.

Глава уряду повідомив, що сьогодні Кабінет міністрів має намір вислухати учасників ринку і намітити шляхи рішення питання експортного мита. «Зараз зернотрейдери говорять: «Відмініть мита, нам не вигідно». Яке рішення знайти? Ми зробили аналізи. І сьогодні будемо зустрічатися з представниками українського бізнесу і будемо знаходити рішення», - підкреслив М.АЗАРОВ.

За словами прем`єр-міністра, уряд шукає оптимальне фінальне рішення, оскільки Україна зібрала великий урожай зерна, його потрібно експортувати. У той же час він підкреслив, що через посушливу осінь потрібно створювати запас зерна на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабінет міністрів України, вимагаючи скасувати мито на експорт зернових культур та «закінчити експерименти над сільським господарством». Вони М.АЗАРОВА вигуками «Ганьба!» та «Азарова у відставку!».

З 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну. В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрна спілка України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив занепокоєння тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично вдвічі нижче очікуваного рівня.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, мали проекспортувати, за прогнозами, на сьогодні 6 млн. тонн, а проекспортували всього 3 млн..”, - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна склав 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що на 27 вересня обсяг експорту склав 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.