Попов обіцяє під'їзну дорогу до аеропорту «Київ»(Жуляни)

Голова КМДА обіцяє під`їзну автомобільну дорогу від Червонозоряного проспекту до аеропорту «Київ». Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, Олександр Попов сказав сьогодні під час ознайомлення з ходом будівництва нового термінал .

«Ми взяли напрям на розбудову європейської інфраструктури у Києві: нові сучасні розв’язки, мости, залізничні шляхи, комфортабельний та швидкий пасажирський транспорт. Але разом з тим, все більше пасажирів у світі сьогодні обирають саме авіатранспортування, бо це – дуже перспективний і зручний вид транспорту. Тому ми взялися за модернізацію міського аеропорту – «Київ». Після капітальної реконструкції це буде європейський аерокомплекс з сучасними терміналами та злітно-посадковою смугою. Наша мета – організувати повітряне сполучення з усіма європейськими столицями, але у першу чергу, налагодити авіазв’язок з українськими містами», – наголосив Олександр Попов.

Він розповів, що реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту та будівництво нового міжнародного терміналу ведеться з серпня 2007 року. Але активно робота закипіла лише у поточному році.

Голова КМДА також підкреслив, що для зручності пасажирів місто побудує під’їзну дорогу до аеропорту.

«До початку футбольного турніру ми збудуємо під`їзну автомобільну дорогу від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вулиці Кіровоградська) до аеропорту. А на наступний рік заплановано реконструкцію діючого терміналу аеропорту «Київ» та інженерних мереж. Реконструкція існуючого та збудований новий міжнародний термінали дадуть можливість збільшити пропускну спроможність аеропорту з 180 пасажирів на годину до 320. Крім того, це дасть можливість залучити більше авіаперевізників та здійснювати сучасне обслуговування в межах міста», – зауважив Олександр Попов.

Він підкреслив, що модернізація об’єкту важлива ще й тим, що це як мінімум 1,5 тисячі робочих місць для киян на будмайданчику, і ще 10 тисяч у перспективі – у якості обслуговуючого персоналу.

Довідка УНІАН. На сьогодні день аеропорт має одну асфальтобетонну злітно-посадкову смугу довжиною 2 тис. 310 метрів, світлосигнальне обладнання сертифіковане по І категорії ІСАО та перон, на якому можуть розміститися 64 літака різного класу, у тому числі 4 повітряних судна типу Airbus 320 та Boeing 737.

Аеропорт має термінал з пропускною здатністю 180 пасажирів на годину.

Штатна чисельність аеропорту становить 215 працівників.

На даний час, основними авіакомпаніями, які виконують регулярні та чартерні перевезення є «Авіалінії Візз Ейр Україна» (Україна), «Хорс»,(Україна), «Sky Wings» (Греція) та інші авіакомпанії, які виконують бізнес-перевезення.

Аеропорт «Київ» працює цілодобово протягом року.

З аеропорту виконуються регулярні польоти в 17 міст Європи та України. Станом на початок жовтня поточного року послугами аеропорту скористалось 350 тис. пасажирів.