Кабмін ухвалив продати контрольний пакет Дніпровського машзаводу

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 12 вересня 2011 р. № 938-р ухвалив рішення про приватизацію 50% плюс 1 акція державного пакету акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод".

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, на якому оприлюднене це урядове розпорядження.

Як наголошується у розпорядженні, спочатку планується реалізувати 25%-й пакет акцій Дніпровського машзаводу, після його продажу - ще 25% плюс 1 акція даного підприємства.

Відповідно до тексту розпорядження, планується також виставити на приватизацію 100% акцій "Конструкторського бюро "Дніпровське", які, як і держпакет Дніпровського машзаводу, включені до статутного капіталу Державної холдингової компанії "Дніпровський машинобудівний завод".

Урядове розпорядження також припускає ліквідацію ДХК після продажу вищезгаданих держпакетів акцій.

Довідка УНІАН. Державна холдингова компанія "Дніпровський машинобудівний завод" створена в 1995 році на базі Дніпровського машинобудівного заводу з метою створення єдиного науково-технічного і виробничого комплексу для розробки, виробництва і впровадження сучасних зразків вітчизняних систем і засобів зв`язку.

Основною номенклатурою ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" є виробництво апаратури, засобів телекомунікацій для мереж зв`язку України.