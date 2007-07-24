Цушко вже білий і пухнастий?

Кримінальні справи, порушені в травні-червні СБУ за фактом «захоплення будівлі Генпрокуратури» силами міліції на чолі з міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, закрито.

Про це пише газета «Сегодня».

«Три справи, що були в нашому провадженні, 7 червня були витребувані Генпрокуратурою, й що з ними відбулося далі, нам невідомо. Не надходило звідти до спецслужби й окремих доручень, тож ми не в курсі», - сказали в прес-центрі СБУ.

А в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури газеті повідомили: "СБУ не мала права порушувати кримінальні справи такої властивості, тому що вони стосувалися посадових злочинів, а це - підслідність прокуратури. Тому ми й витребували їх. Але після цього адвокат звернувся в Печерський райсуд, оскарживши всі чотири постанови про порушення справ, і він 14 липня скасував їх. У СБУ про це чудово знають. Отже на сьогоднішній день можна сказати, що справ за фактом захоплення будівлі ГПУ, перевищення влади Василем ЦУШКОМ і службових повноважень - співробітниками МВС, немає".

Керівник Центру громадських зв`язків МВС Костянтин СТОГНІЙ повідомив, що В.ЦУШКО у понеділок скликав оперативну нараду з начальниками служб і підрозділів центрального апарату МВС, у ході якої обговорив масу питань, починаючи від реформування МВС і закінчуючи ситуацією на дорогах.

Сьогодні, як вдалося з`ясувати газеті, В.ЦУШКО влаштує рейди по тих особливо неблагонадійних керівниках підрозділів, по яких служба внутрішньої безпеки надала результати перевірок. У середу В.ЦУШКО візьме участь у засіданні Кабінету міністрів.

За словами К.СТОГНІЯ, відразу після засідання Кабміну В.ЦУШКО знову піде у відпустку продовжувати курс реабілітації. В той же час його соратники по Соцпартії говорять, що міністр залишиться на робочому місці.

Як заявив начальник департаменту медзабезпечення та реабілітації МВС України Олег ПЕТРАШ, який займається лікуванням міністра, після повернення до України В.ЦУШКУ необхідний певний реабілітаційний період.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанову про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня, в тому числі й щодо міністра внутрішніх справ.

Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський суд ухвалив на підставі того, що при їх винесенні не було проведено відповідну дослідчу перевірку.

У провадженні Генпрокуратури залишилася ще одна, п`ята кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.

25 червня Генеральна прокуратура оскаржила в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду про скасування постанови, виданої на той час виконуючим обов`язки генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ, про порушення кримінальної справи щодо В.ЦУШКО.