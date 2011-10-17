Нардеп пропонує посилити захист ринку алкоголю і тютюну від фальсифікату

Народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА пропонує посилити законодавство щодо захисту тютюну і алкоголю від підробок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, в Україні склалася загрозлива ситуація з курінням – наша країна посідає лідируючі місця з поширення куріння серед чоловіків і жінок в ЄС і СНД, а також щодо куріння серед підлітків.

«Вік курців стрімко знижується, а кількість курців зростає», - додала депутат. На її думку, обмежуючим чинником поширення куріння і вживання алкогольних напоїв може стати вартість продукції, проте з підвищенням акцизів на алкоголь і тютюн зросте частка тіньового обороту цієї продукції. За даними І.БЕРЕЖНОЇ, сьогодні в Україні частка неврахованої тютюнової продукції становить 20-25% внутрішнього ринку, нелегальної алкогольної продукції – 20-30%. При цьому зросте рівень споживання контрабандної продукції – з липня по грудень 2010 р. рівень споживання контрабандної тютюнової продукції виріс з 1,3% до 7,2%, і «якщо зараз нічого не робити, динаміка збільшуватиметься». Крім того, від обороту такої продукції несе втрати державний бюджет у вигляді недоотриманих податків і зборів, така продукція згубно позначається на здоров`ї громадян. Зокрема, за словами І.БЕРЕЖНОЇ, в підроблених сигаретах вміст кадмію, свинцю і миш`яку, а також смол, нікотину і чадного газу у кілька разів перевищує допустимі норми, що дуже негативно позначається на здоров`ї курців.

Враховуючи ситуацію з поширенням нелегальної, контрабандної і контрафактної продукції в країні, депутат вважає, що «в Україні назріла гостра необхідність посилити захист продукції від підробок». «Потрібно налагодити контроль за продукцією від виробництва до точок реалізації. Вимоги Всесвітньої організації охорони здоров`я – запровадити механізм контролю, щоб кожна пачка мала маркірування і можна було простежити її переміщення», - зазначила І.БЕРЕЖНА.

Вона додала, що така технологія в Україні вже розроблена концерном ЄДАПС, і вона дозволяє створити систему постійного контролю і відстежування продукції та акцизних марок. Зокрема, система припускає впровадження марки нового зразка з повною інформацією про продукцію – марку, виробника, дату виробництва, дату ввезення в Україну (для імпортної продукції). При цьому марка дасть змогу не тільки податковим і контролюючим органам, а й безпосередньо споживачеві перевірити легальність продукції шляхом розпізнавання штрих-коду або отримання даних про товар через sms-повідомлення. На думку І.БЕРЕЖНОЇ, після впровадження такої системи контролюючим органам легше буде контролювати легальних виробників і виявляти нелегальну продукцію. Крім того, вона зазначила, що держава за допомогою премій зможе стимулювати споживачів повідомляти про виявлену нелегальну продукцію.

«Я ініціюватиму розробку і введення законодавчих актів з метою впровадження в Україні автоматизованої системи захисту і контролю такої продукції», - повідомила І.БЕРЕЖНА. Вона додала, що законопроект на сьогодні вже розробляється і буде внесений до Верховної Ради на наступну сесію. При цьому, на думку депутата, таку систему контролю необхідно змінювати кожні три роки, щоб виробники нелегальної продукції не пристосовувалися до неї.

Крім того, на думку І.БЕРЕЖНОЇ, Україні необхідно посилювати відповідальність за виробництво нелегальної продукції або приховування фактів такого виробництва, оскільки в нашій країні сьогодні законодавство вельми лояльно ставиться до фальсифікаторів.