На Львівщині зібрали 900 кг кристалізованого фосфору

На місці техногенної катастрофи на Львівщині зібрано близько 900 кг кристалізованого фосфору

Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину 25 липня обстановка в зоні надзвичайної ситуації перебуває під повним контролем. Силами залізниці у взаємодії з підрозділами МНС піднято і завантажено на залізничні платформи 15 цистерн, повністю відновлено парну колію в районі аварії, силами 704 полка РХБЗ зібрано близько 900 кг кристалізованого фосфору та влаштовоно дамбу для збору води. Згідно із затвердженим планом проводяться роботи з рекультивації забрудненої фосфором території.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 120 осіб, з них 32 дитини та 14 рятувальників, які брали безпосередньо участь у гасінні пожежі, їх стан задовільний. Важких хворих немає.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 174 чол. особового складу та 41 одиницю техніки від МНС, 10 пожежних потягів Укрзалізниці, 203 чол. особового складу та 12 од. техніки МВС, 64 чол. особового складу та 22 од. техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан та 162 медичні працівники та 3 од. техніки, які задіяні до проведення профілактичних оглядів населення. До складу МНС залучені аварійно-рятувальні підрозділи хімічного захисту Державної (спеціальної) воєнізованої аварійно-рятувальної служби МНС з міст Дніпродзержинськ, Калуш, Кривий Ріг, Марганець та Миколаїв. Всього залучено 604 чол. та 89 од. техніки.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік.

Жовтий фосфор - отруйна, вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.