ЗМІ: у київському зоопарку отруїли ще одного оленя

У київському зоопарку відбулася чергова НП - тяжко захворіла самка оленя Давида. Про це газеті "Сегодня" повідомили співробітники зоопарку.

«Це останній олень Давида в колекції зоопарку - самка, вона зараз на межі смерті. Симптоми ті само, що і при отруєнні щурячою отрутою. Можливо, її теж отруїли», - сказав один із заступників директора звіринця. Офіційно ж тут про подію не говорять. Директор Олексій Толстоухов вчора цілий день не брав слухавку, а його перший заступник Михайло Іванов від коментарів відмовився.

За даними газети, вчора оленя цілий день не бачили у вольєрі, співробітники розповіли, що самочку забрали подалі від відвідувачів.

Нагадаємо, у вересні в зоопарку помер 4-річний самець оленя Давида, занесений до Червоної книги. Днями директор зоосаду Олексій Толстоухов розповів, що результати експертизи тіла тварини показали - оленя отруїли щурячою отрутою.