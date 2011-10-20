Янукович: цілі бригади пакували валюту і вивозили

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що запровадження Національним банком жорстких правил обміну валюти захищає національні інтереси України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яке вийшло сьогодні на УТ-1.

Глава держави зазначив, що НБУ «трішки перегнув палицю», створив незручності для громадян. «Але ми побачили, як за тиждень майже на 500 млн. менше стало обміну валюти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Коли Національний банк відчув, що почали вивозити валюту із країни і у великих обсягах, використовувати різні схеми, конвертаційні центри – ви про них багато чули, були цілі бригади, які обмінювали цілодобово гривні на валюту, валюту пакували і вивозили, – треба було щось робити», - заявив президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ погодився, що є і негативні наслідки такого рішення НБУ. «Та ми зобов`язані захищати наші національні інтереси», - зазначив він.