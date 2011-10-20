Шахрайка вкрала у пенсіонера 30 тисяч гривень

У Дніпропетровській області міліція шукає шахрайку, яка 19 жовтня вкрала у пенсіонера 30 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Вчора до працівників Баглійського райвідділу міліції Дніпродзержинського міського управління звернувся 83-річний пенсіонер і повідомив про те, що близько 16.00 до його помешкання прийшла невідома жiнка та, представившись знайомою його доньки, яка перебуває на лiкуваннi у психіатричній лікарні, попросила 200 грн. для хворої. Потерпілий пiдiйшов до шафи, де зберiгались гроші, але в останню мить передумав i наказав жiнцi вийти із квартири. Виходячи з оселі, невідома попросила води, а коли пенсіонер вiдволiкся, викрала із шафи 15 тис. 900 грн., 10 тис. росiйських рублiв та 1 тис. 200 доларiв США.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).