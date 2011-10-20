«Тюрму на Лонцького» забрали в СБУ

Кабінет міністрів України передав львівський Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» від Служби безпеки України до сфери управління Міністерства культури.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 12 жовтня 2011 р. N 1020-р “Деякі питання Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

“Прийняти пропозицію Служби безпеки та Міністерства культури щодо передачі Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" та будівлі загальною площею 1369,1 кв. метра по вул. Степана Бандери, 1, у м. Львові до сфери управління зазначеного Міністерства”, – йдеться у документі.

Кабмін також доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити вивільнення приміщень загальною площею 101,9 кв. метра на другому поверсі будівлі по вул. Степана Бандери, 1, у м. Львові, в яких на даний час розташовується ізолятор тимчасового тримання Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області, після завершення будівництва нової будівлі для ізолятора.

Уряд передбачив передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Службі безпеки у загальному фонді державного бюджету (2857-17) за програмою 6521010 "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України", у сумі 882,3 тис. грн. Міністерству культури за програмою 1801200 "Музейна справа та виставкова діяльність" (видатки споживання – 882,3 тис. грн., з них оплата праці – 573,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 96,4 тис. грн.).

Кабмін доручив забезпечити Міністерству культури погодження зазначеної передачі бюджетних призначень з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а Міністерству фінансів – внесення після такого погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Також документом передбачено скасувати як таке, що не реалізовано, розпорядження Кабінету міністрів України від 3 лютого 2010 року N 223 (223-2010-р) "Про передачу цілісного майнового комплексу Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" до сфери управління Українського інституту національної пам'яті".

*** Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" створений у колишній катівні КГБ та Гестапо, він один із трьох у Східній Європі (два інших — це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні). Музей за ініціативи львівської громади відкрито 28 червня 2009 року, 14 жовтня він отримав статус національного.

У 2010 розпочалася передача музею у підпорядкування Українському інституту національної пам’яті, яка була зупинена урядом Миколи АЗАРОВА.

Наприкінці 2010 року музей мав відкрити експозицію про переслідування дисидентів. Проте у вересні 2010 року працівники СБУ затримали директора музею Романа ЗАБІЛОГО, вилучивши у нього комп’ютер та жорсткі накопичувачі, провели обшук у музеї, конфіскувавши у співробітників 2 ноутбуки з копіями історичних матеріалів, а також відеозаписи спогадів дисидентів, записані у 2009-2010 роках, та документи, надані дисидентами та отримані із закордонних архівів.

Незважаючи на доручення Президента України В.ЯНУКОВИЧА, у 2010 році уряд так і не відновив дію зупиненого розпорядження попереднього уряду про передачу музею Українському інституту національної пам’яті, тому музей далі залишався у структурі СБУ.

9 вересня 2011 року Президент України підписав доручення про передачу Національного музею "Тюрма на Лонцького" до сфери управління Міністерства культури України.

В середині вересня колектив львівського музею закликав владу після перепідпорядкування музею зберегти за ним усі приміщення.