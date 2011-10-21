Міліція закупила у "чорних копачів" 8 кг тротилу

Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України ву Донецькій області викрили трьох чоловік – членів злочинної групи, які шукали і продавали зброю і вибухівку часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Група складалася з трьох чоловік – двох чоловіків і жінки, усі жителі м. Краматорська, лідер - наймолодший з них, 30 років, має дві судимості за несплату аліментів, останню - з реальним терміном покарання.

«Чорні копачі», використовуючи професійні грунтові металодетектори, шукали зброю в лісах Слов`янського і Краснолиманського районів, де під час війни проходили запеклі бої. Саме лідер з найдених боєприпасів вилучав вибухову речовину, яка потім реалізовували його поплічники, ретельно підшукуючи покупців.

Щоб задокументувати злочинну діяльність цієї групи, убозівці провели декілька оперативних закупівель і придбали у зловмисників більш як 8 кг тротилу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами»), якою передбачено від 2 до 5 років позбавлення волі.

Під час обшуків у організатора копачів вилучено три мінометні міни, 4 артилерійські снаряди, 7 гранат і близько 3 кг тротилу. Зброю і вибухівку відправили на експертизу, за результатами якої суд ухвалив рішення про узяття злочинної групи під варту.

Слідство продовжується, правоохоронцям належить встановити покупців і з`ясувати мотиви придбання ними заборонених до обороту предметів, зазначається у повідомленні.