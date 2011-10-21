Київські амбулаторії сімейної медицини обладнають аналізаторами?

Міська влада має намір до кінця року збільшити кількість амбулаторій сімейної медицини у Києві майже вдвічі. Крім того, за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, всі подібні заклади обладнають аналізаторами, які значно спростять здачу аналізів. Про це у прямому ефірі програми «Столиця» на каналі «Київ» розповів начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв, повідомляє портал київської міської влади.

«Цього року ми вже відкрили 31 амбулаторію сімейної медицини, до кінця року плануємо довести цю цифру до 90. Але ми не ставимо собі за мету збільшення кількості цих пунктів надання меддопомоги. Перед нами стоїть завдання Олександра Попова, щоб оснащення кожної амбулаторії відповідало найсучаснішим вимогам. Зокрема, у кожній амбулаторії мають бути відповідні аналізатори, на яких би сімейний лікар міг в оперативному режимі зробити найнеобхідніші аналізи крові за основними показниками. І сьогодні ми над цим працюємо», – зазначив Віталій Мохорєв.