У листопаді відбудуться Вінницькі дні моди

У Вінниці внески дизайнерів за участь у Вінницьких днях моди, які пройдуть 5-6 листопада, будуть перераховані реанімаційному відділенню Центру матері та дитини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори заходу.

Цього року вперше було вирішено, що своєрідним пропуском для участі у Вінницьких днях моди, який проходитиме під патронатом міського голови Володимира ГРОЙСМАНА, стане внесок від кожного дизайнера по 2 тисячі гривень. Ці кошти одразу ж будуть перераховані на рахунок дитячого реанімаційного відділення Центру матері та дитини.

Планується, що свої колекції протягом двох днів представлять 8 вінницьких дизайнерів, а перед початком показу вінничани матимуть змогу відвідати Showroom і придбати одяг.