Азаров: Ми не повинні звужувати коло потенційних покупців ОПЗ

Кабінет міністрів повернув Фонду державного майна України проект комплексних умов із продажу 99,48% акцій Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

За його словами, умови продажу ОПЗ, подані Фондом держмайна, містили пункти, які можна було тлумачити як «прописані під конкретного покупця».

"Звичайно, покупець ОПЗ повинен буде виконати певні інвестиційні зобов`язання, проте ми не повинні через спеціалізовані умови звужувати коло потенційних покупців", - зазначив М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання щодо можливої затримки продажу пакета акцій ОПЗ і, відповідно, перенесення термінів надходження платежів до бюджету, М.АЗАРОВ сказав, що дата надходження до бюджету коштів від продажу 99,48% акцій Одеського припортового заводу не є для Кабміну критичною. "Ми зможемо виконати наші зобов`язання, незалежно від того, коли надійдуть гроші - цього року або наступного. Для нас головне, щоб приватизація розв`язала подальші проблеми розвитку цього підприємства", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України своїм наказом від 14 травня затвердив конкурсну комісію з проведення конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Тоді 99,52% держпакет акцій заводу для продажу на конкурсі було оцінено в 1 млрд. 444 млн. 221 тис. 270 грн.

Приватизація ОПЗ планувалася на вересень.

25 липня в інтерв`ю УНІАН перший заступник голови Фонду держмайна Віктор ПЕТРОВ повідомив, що приватизація Одеського припортового заводу, запланована раніше на вересень, перенесена на жовтень. Тоді він сказав, що перенесення термінів пов`язане з тим, що ще не затверджено порядок приватизації підприємства. Він також уточнив, що стартова ціна ОПЗ планується на рівні 2,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій - за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США та Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США та Німеччини.

100% пакет акцій ВАТ знаходиться в управлінні Фонду держмайна.