”Українсько-Середземноморські авіалінії” заявляють про тиск з боку Рудьковського

Авіакомпанія «Українсько-Середземноморські авіалінії» вважає позбавлення її сертифікату спробою витіснити компанію з ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер заявив на прес-конференції президент авіакомпанії Родріг МЕРХЕЖ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні зареєстровано близько 93 авіакомпаній і «Українсько-Середземноморські авіалінії» є третіми за обсягом перевезень пасажирів.

Зокрема, цього року компанія розраховує перевезти близько 600 тис. пасажирів проти 500 тис. минулого року. «Безумовно, їм нецікава 93-я або навіть 40-а компанія, яка перевозить на рік 2-5 тис., їм, звичайно, цікаво вбити цього конкурента, якого ніяк не можуть добити з 2003 року», - зазначив Р.МЕРХЕЖ.

За його словами, тиск на компанію продовжувався з 2003 року, оскільки вона є підприємством зі 100% іноземними інвестиціями, в зв`язку з чим до інших провідних авіакомпаній, які мають держчастку, лояльніше ставлення.

При цьому Р.МЕРХЕЖ заявив про тиск із боку Мінтрансзв’язку і Державіаадміністрації. «Просто йде тиск із боку міністра (транспорту) РУДЬКОВСЬКОГО і пана КОЛЕСНИКА (голови Державіаадміністрації - УНІАН). Хто за ними стоїть, я не говоритиму, я не знаю», - зазначив він.

Президент авіакомпанії також не виключив, що приводом для позбавлення сертифікату послужила аварія поїзда в Львівській області. «Я розумію, після Львова доведеться РУДЬКОВСЬКОМУ або комусь відповідати. На фоні цього, мабуть, вирішили виправитися під гаслом безпеки польотів і заразом розправитися з нашою авіакомпанією», - зазначив він.

Він заявив, що цього року «Українсько-Середземноморські авіалінії» перевірялися близько 10 разів, тоді як інші провідні авіакомпанії, за його словами, не перевірялися жодного разу.

При цьому Р.МЕРХЕЖ зазначив, що, як правило, Державіаадміністрація вирішує питання двох провідних авіакомпаній («АероСвіт» і МАУ), а на звернення «Українсько-Середземноморських авіаліній» або не реагує, або блокує її прохання.

За даними президента компанії, авіаринок і компанії на ньому повинні грати в рамках однієї гри, тобто або до всіх має застосовуватися регулювання, або для всіх має бути «відкрите небо».

При цьому радник президента компанії Микола МАРЧЕНКО заявив, що «Українсько-Середземноморські авіалінії» не є найнижчою авіакомпанією по безпеці, зокрема, в 2004-2006 роках вона займала третє місце по безпеці, крім того, в першому півріччі, за його даними, авіакомпанія не мала інцидентів із вини авіакомпанії.

Як приклад він навів останній інцидент при перельоті міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА із Сербії до України, коли в паливі було виявлено стружку й відмовив двигун літака. За даними М.МАРЧЕНКА, це не вина авіакомпанії, вона за це не відповідає.

У свою чергу, президент авіакомпанії повідомив, що окрім Господарського суду Києва компанія також звернулася до СБУ й Генпрокуратури з метою перевірити такі необгрунтовані дії щодо неї. За його даними, у зв`язку з існуючою ухвалою суду компанія має право здійснювати польоти й здійснює їх відповідно до графіка, окрім польотів до Італії та Німеччини.

У той же час, за його даними, Державіаадміністрація повідомила європейські країни про ситуацію з сертифікацією компанії, проте поки заборон на польоти в ці країни не надходило.

Довідка УНІАН. Державна авіаційна адміністрація України заборонила польоти шляхом припинення сертифікату експлуатантів трьом авіакомпаніям: «Українсько-Середземноморські авіалінії», ТОВ авіакомпанія «Балтика» і ТОВ «Аероміст «Харків».

«Українсько-Середземноморські авіалінії» - третій перевізник по Україні, володіє 8 літаками; авіакомпанія «Балтика» експлуатувала останнім часом один Ан-26, ще один перебував у ремонті, також авіакомпанія має два вертольоти; «Аероміст «Харків» раніше здійснювала пасажирські перевезення, в її парку було три Ан-140.