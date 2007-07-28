Партія регіонів не планує брати участі в позачерговій сесії ВР

Партія регіонів поки що не планує брати участі в позачерговій сесії Верховної Ради України п`ятого скликання, запланованій на 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це член президії політради Партії регіонів, голова Донецького обласного відділення Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявив журналістам у Донецьку після завершення XVI конференції ДОО Партії регіонів.

"Партія регіонів у понеділок, о 14 годині проведе засідання Президії політради партії з підготовки до з`їзду і виборів. Це все заходи, окрім самого з`їзду, наступного тижня, в яких Партія регіонів братиме участь", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.