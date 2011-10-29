Міліція затримала активісток Femen біля львівського стадіону

У Львові перед початком урочистої церемонії відкриття стадіону «Арена Львів» до Євро-2012 біля входу для VIP-персон міліція затримала двох дівчат-активісток руху Femen зі стрічкою на грудях «Faking Euro!», які вигукували «Україна програє!» .

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці спочатку попросили дівчат звільнити прохід для гостей, однак після того, як ті відмовилися виконувати наказ, посадили їх у міліцейський автомобіль.