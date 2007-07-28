Колесніков: Наша Україна пішла на торги з БЮТ, щоб лякати нас

Партія регіонів відкрита для діалогу з «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член президії політради Партії регіонів, голова Донецького обласного відділення партії Борис КОЛЕСНІКОВ після завершення XVI конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

"Наші програми і серця відкриті ", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, коментуючи ставлення однопартійців до "Нашої України".

Проте він додав, що "після минулих виборів ми були відкриті для діалогу, зокрема й з "Нашою Україною", і "Наша Україна" в той момент скористалася, можна сказати, неетично, нашою пропозицією". "Вони пішли на торги з Блоком Юлії Тимошенко, щоб лякати нас. Нас вони лякали своїм союзом з Блоком Юлії Тимошенко, і потяг пішов", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, сьогодні діалог можливий, "але якщо будуть такі дрібні зловживання, то потяг може піти в черговий раз".

На закінчення Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив: "Ми готові до конструктивної співпраці, ми готові до того, щоб справді об`єднати Україну".