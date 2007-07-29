Погода на 1 серпня

Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Лише в західних, північних та місцями в центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у центральних областях 27-32°. На решті території без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 31-36°. Вітер північно-західний 5-10 м/с. На Закарпатті короткочасні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 23-28° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

Як повідомляє Український гідрометцентр, 30 липня передбачається мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях. На решті території без опадів. Температура істотно не зміниться. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. На Закарпатті вночі переважно без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 23-28° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

31 липня у центральних областях, вночі в північних та місцями у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 30-36°, на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26° (у більшості центральних областей 27-33°). На Закарпатті без істотних опадів; температура вночі 11-16°, вдень 21-26° (в горах вночі 8-13°, вдень 13-18°).

1 серпня вдень короткочасні дощі, грози очікуються також місцями у східній частині країни. Температура у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 27-32°, на крайньому сході до 35°; на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26°. На Закарпатті погода не зміниться.

29 липня у Києві та області очікуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер північно-західний.

30 липня мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

31 липня передбачається короткочасний дощ, гроза (вдень місцями). Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

1 серпня без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.