Економічні проблеми Європи можуть зачепити Україну?

Інтеграційні процеси у рамках СНД можуть пом`якшити для України другу хвилю економічної кризи. Таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив віце-президент Gorshenin Group Олексій ЛЕЩЕНКО.

За його словами, після падіння в 2008 році традиційних для української промисловості ринків збуту, Росія й інші країни СНД зберегли інтерес до українських товарів. «Хотілося б відзначити той факт, що з початком першої хвилі кризи переорієнтація зовнішньої торгівлі України на країни СНД, і в першу чергу на Росію, дозволила пом`якшити дію світової кризи», - сказав експерт і додав: «Можливо, що ті інтеграційні процеси, в рамках СНД, зможуть пом`якшити другу хвилю кризи для української економіки».

У свою чергу виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО відзначив, що основною загрозою для української економіки є високий ризик початку рецесії в економіках США і Євросоюзу. «Сьогодні в єврозоні найбільші економічні проблеми зазнає Греція, однак на черзі Італія та Іспанія. Проте якщо Грецію ще можна врятувати, то Італію і Іспанію врятувати буде неможливо — у цих країн дуже великі економіки», - відзначив експерт.

Водночас, на його думку, Україні не слід орієнтуватися і на економіки таких країн, як Китай і Росія. «Так, китайська економіка продовжує демонструвати позитивну динаміку, але юань останніми роками дуже зміцнився, що робить подальше зростання китайської економіки проблематичним», - сказав О.УСТЕНКО.

Щодо російської економіки, то вона, за словами експерта, залишається дуже залежною від експорту енергоносіїв. «Криза в Європі може призвести до істотного зниження обсягів експорту російських енергоносіїв. У результаті ті ринки, на які ми можемо орієнтуватися, можуть впасти», - відзначив директор Фонду Блейзера.