УБОЗ звільнив заручника, за якого вимагали $10 тисяч

Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області затримали групу бандитів, які вимагали викуп за захопленого заручника, якого погрожували вбити.

За словами джерела УНІАН в облУВС, «члени злочинної групи обманним шляхом виманили 38-річного чоловіка з квартири, на вулиці змусили сісти в автомобіль, а потім почали вимагати від членів родини викуп за заручника у розмірі 10 тис. дол. У разі ігнорування шантажу погрожували його вбивством».

Причому під час телефонних переговорів з дружиною потерпілого вони надавали їй можливість чути, як б`ють і знущаються з її чоловіка.

У ході комплексу оперативно-розшукових заходів міліції вдалося знешкодити злочинну групу, члени якої, виявивши, що їх розкрили, намагалися врятуватися втечею, залишивши потерпілого в одному з приміщень прикованим наручниками до батареї опалення.

Зараз слідством перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших тяжких злочинів.