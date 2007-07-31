Уряд оголосив перелік прогнозних макропоказників на 2008 рік

Повний перелік основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2008 рік, які були прийняті постановою Кабінету міністрів №976 від 27 липня п.р., розміщені на сайті Верховної Ради.

Ці показники, відповідно до постанови, будуть покладені в основу розроблення проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на 2008 рік.

Так на наступний рік прогнозується:

валовий внутрішній продукт: номінальний - 810,1 млрд. гривень; відсотків до попереднього року - 107,2;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 106,8 відсотка;

індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) - 111,6 відсотка;

обмінний курс гривні - 4,95-5,25 гривні за 1 долар США;

фінансові результати звичайної діяльності підприємств до оподаткування - 100,5 млрд. гривень;

прибуток прибуткових підприємств - 147 млрд. гривень;

збиток збиткових підприємств - 46,5 млрд. гривень;

витрати на оплату праці - 270 млрд. гривень;

середньомісячна заробітна плата працівників: номінальна – 1 654 гривні; номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року - 117;

кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років (у середньому за рік) - 20,8-20,9 млн. осіб;

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 6,8-6,7 відсотка;

сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, - від`ємне в розмірі 3379 млн. доларів США;

експорт товарів і послуг: млн. доларів США – 76 578; відсотків до попереднього року - 120,4;

імпорт товарів і послуг: млн. доларів США – 79 957; відсотків до попереднього року - 115,5.