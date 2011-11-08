«ЄДАПС» випустив медаль для Інтерполу

Електронні паспорти співробітників INTERPOL, які виготовляє український консорціум «ЄДАПС» і схвалені для упровадження у листопаді 2010 р. на Генеральній Асамблеї INTERPOL у Катарі, офіційно визнала 31 країна світу.

Про це йдеться у прес-релізі «ЄДАПС», переданому УНІАН.

Зокрема, у компанії повідомили, що в столиці В`єтнаму Ханої з 31 жовтня по 3 листопада 2011 р. проходила 80-а Генеральна асамблея INTERPOL, у якій взяли участь 630 керівників національних правоохоронних органів країн-учасниць INTERPOL, а також спостерігачі від найбільших міжнародних організацій – ООН, ФІФА, Європолу. Україну на ювілейній Асамблеї INTERPOL представляли делегації МВС України і консорціуму «ЄДАПС».

Учасники заходу обговорювали, зокрема, питання взаємодії правоохоронних органів країн-учасниць INTERPOL, використання новітніх технічних розробок у боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю і нелегальною міграцією.

В рамках Генасамблеї була організована виставка, на якій консорціум «ЄДАПС» представив для правоохоронців інноваційні розробки українських учених і інженерів. На стенді консорціуму були розгорнені унікальні діючі комплекси: система для реєстрації даних людини (включаючи біометричні), устаткування для лазерного гравіювання і електронної персоналізації ідентифікаційних документів, станція перевірки і підтвердження особи власника документа.

Експозицію «ЄДАПС» відвідали багато учасників Генасамблеї, зокрема і генеральний секретар INTERPOL Рональд К. НОУБЛ.

Керівництво INTERPOL представило делегатам 80-ї Генеральної асамблеї Міжнародної організації кримінальної поліції останні дані про Ініціативу INTERPOL з упровадження проїзних документів. Електронні паспорти співробітників INTERPOL, які виготовляє консорціум «ЄДАПС» і схвалені для упровадження в листопаді 2010 р. на Генеральній Асамблеї INTERPOL у Катарі, офіційно визнала 31 країна світу, наголошується в прес-релізі. Ініціатива INTERPOL також отримала підтримку чотирьох впливових міжрегіональних організацій: Африканського Союзу (AU), Співтовариства країн Карибського басейну (CARICOM), Організації з питань економічного співробітництва (ECO) і Південно-Африканської регіональної організації співпраці начальників поліції (SARPCCO).

«INTERPOL завжди розумів важливість і необхідність упровадження електронного проїзного документа. Той факт, що його вже офіційно визнано 31 країною, є переконливим підтвердженням правильності нашої Ініціативи на світовому рівні, – заявив генеральний секретар INTERPOL Р. К. НОУБЛ. – Це значне досягнення, і ми продовжимо працювати з іншими країнами-учасницями, щоб одержати їх підтримку».

Зараз більш як 70 країн перебувають у процесі офіційного визнання електронних проїзних документів, розроблених сумісно з INTERPOL консорціумом «ЄДАПС».

Міжнародні експерти INTERPOL, оцінюючи якість документів, які виготовляються в Україні консорціумом «ЄДАПС», підтвердили їх повну відповідність світовим стандартам і вимогам Міжнародної організації кримінальної поліції до виробництва електронних документів, зазначають в українській компанії.

Крім того, в ході Генасамблеї була представлена перша в історії INTERPOL медаль з голографічним зображенням високого розділення, випущена консорціумом «ЄДАПС» у співпраці з Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

Медаль виготовлена з використанням спеціальної технології високоякісної чеканки Proof. На лицьовій стороні: матове рельєфне зображення символіки INTERPOL і абсолютно дзеркальні поля медалі. Яскраве голографічне зображення емблеми INTERPOL розміщене на оборотній стороні медалі. Голограми виготовлені спеціалізованим підприємством «Голографія», яке є учасником консорціуму «ЄДАПС».

Створення голографічних зображень для монет і медалей вважається однією з найскладніших у світі технологій, якою володіють лише декілька компаній, зазначили у «ЄДАПС». Фахівцям СП «Голографія» давно вдалося реалізувати таку технологію – з 2001 р. БМД НБУ неодноразово випускав до ювілейних дат і різних подій срібні монети з голограмами українського виробника.

Медалі були вручені керівникам національних правоохоронних органів і главам делегацій країн-учасниць INTERPOL.