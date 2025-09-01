На розгляд парламенту внесений альтернативний урядовому законопроєкт.

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроєкт, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми.

Йдеться про законопроєкт 13634-1, ініціатором якого виступив народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.

Як пояснив Грищук, внесений урядом законопроєкт 13634 залишає поза увагою питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких була розширена Законом від 6 червня 2024 р. № 3791-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти". При цьому, 29 липня 2022 року Верховною Радою України ухвалено проєкт Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам незалежно від наявності в них наукового ступеня.

"З огляду на це, альтернативним законопроєктом пропонується уточнення категорій педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, з метою забезпечення безперервності освітнього процесу, науково-дослідної діяльності та виконання державних освітніх програм", - зазначає автор законопроєкту.

Отже, у разі прийняття альтернативного законопроєкту, відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони відносяться до таких категорій:

• наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

• науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

• педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Стосовно учнів та студентів у своєму законопроєкті він пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

• учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

• здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

• докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону "Про освіту".

Як повідомляв УНІАН, у серпні Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, відповідно до якого більше не можна буде "тягнути" навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Йдеться про законопроєкт, який є аналогом попереднього законопроєкту 13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Попередній законопроєкт був відкликаний після відставки Кабміну в липні.

Зазначалось, що цей урядовий законопроєкт має відмінності від попереднього. Кабмін пропонує розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки: для одних категорій це буде початок навчання до року, в якому особі виповнилося 25 років, для інших – вимога вкластися у строки навчальної програми, писала Судово-юридична газета.

Згідно з урядовим законопроєктом, призову за мобілізацією не будуть підлягати учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти за сукупності трьох умов. А саме, якщо вони:

• розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 закону про військовий обов’язок (тобто, не раніше року, в якому вони досягнули 25 років);

• навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

• вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України про освіту".

Для студентів закладів вищої освіти також існуватиме вимога, що для відстрочки вони повинні вперше здобувати освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону про освіту.

Однак, крім того, що вони мають навчатися за денною або дуальною формою – Кабмін пропонує додати нову вимогу – що вони не підлягають призову лише в межах розрахункового строку виконання освітньої програми.

"В межах розрахункового строку виконання освітньої програми" на практиці означає, що особа має закінчити навчання (скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо) у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв.

Тобто, право на відстрочку від мобілізації збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми.

