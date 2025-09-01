Пісторіус заявив, що зараз тривають дискусії про те, що могла б зробити Європа в рамках безпеки для України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на заяви голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії безпеки для України. За його словами, принципово неправильно обговорювати такі питання публічно до того, як сісти за стіл переговорів, пише Tagesschau.

Під час відвідування збройового заводу в Тройсдорфі Пісторіус у розмові з журналістами заявив, що Європейський Союз не має повноважень і компетенції щодо можливого відправлення військ в Україну.

"Я вважаю, що зараз абсолютно неправильно обговорювати це публічно", - сказав міністр оборони Німеччини.

Він зазначив, що зараз тривають дискусії про те, що могла б зробити Європа в рамках безпеки для України і за яких застережень. Проте він відмовився розкривати подробиці цих переговорів.

Урсула фон дер Ляєн розповіла, як Європа бачить відправку військ в Україну

Нагадаємо, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times заявила, що для можливого розгортання європейських військ в Україні вже існує "чітка дорожня карта". За її словами, Європа працює над "досить точними планами" щодо відправки своїх військових.

Також фон дер Ляєн говорила про те, що європейський план узгоджено з Білим домом. Вона запевнила, що робота з цього питання "просувається дуже добре".

