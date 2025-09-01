У кількох людей були переломи черепів, а в деяких на шиї були обмотані мотузки, а руки зв'язані за спиною.

Під час розкопок храму в Перу археологи виявили рештки понад десятка людей віком 2300 років, деякі з яких мають сліди людських жертвоприношень. Про це пише Live Science.

При цьому вчені відзначили низку рідкісних особливостей поховань.

"Спосіб, у який вони були поміщені в гробницю, вельми дивний. Вони були розташовані обличчям до землі, що є незвичайним способом поховання для доісторичного періоду Анд", - сказав Генрі Танталеан, професор археології Національного університету Сан-Маркоса, який очолює групу.

За його словами, у кількох людей були переломи черепів, а в деяких на шиї були обмотані мотузки, а руки пов'язані за спиною. Ці знахідки вказують на те, що цих людей принесли в жертву, сказав він, зазначивши, що "їх не супроводжували жодні підношення або похоронний інвентар, що також незвично".

Зазначається, що група виявила поховання недалеко від храмового комплексу Пуемапе на північно-західному узбережжі Перу 2024 року, і розкопки продовжилися 2025 року. Хоча вік храму становить близько 3000 років, поховання відносяться до більш пізнього часу, приблизно до 400-200 років до н. е. Храм, можливо, був занедбаний до того, як були принесені людські жертви. Однак археологам мало що відомо про людей, принесених у жертву. Танталеан сказав:

"Це, ймовірно, була жертва, принесена цьому стародавньому місцю поклоніння. Можливо, це були люди, які жили в тому ж районі, хоча у нас також є гіпотеза, що вони могли прийти із сусідньої долини".

Важливо, що аналіз скелетів триває, і команда планує провести дослідження, включно з ДНК-тестуванням, щоб встановити особи цих людей. Команда також аналізує кераміку, тварин і рослини, знайдені в храмовому комплексі. Дослідження групи були підтримані Університетом Південної Флориди, а очолював її археолог Чарльз Стеніш.

