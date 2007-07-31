Лавринович: біднякам адвокати потрібні дедалі рідше

Протягом останніх трьох років в Україні відчутно зменшилася кількість малозабезпечених громадян, потребують безоплатної адвокатської допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, посилаючись на звітність Мін’юсту щодо компенсації державою безоплатної правової допомоги в кримінальних справах за бюджетною програмою “Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави”.

За його словами, у 2007 році, порівняно з 2005 роком, кількість таких громадян зменшилася щонайменше на третину.

Міністр зауважив, що такі дані є досить об’єктивним показником, оскільки виділення коштів здійснюється відповідно до наданих адвокатами документів, необхідних для оплати.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що протягом останніх років в держбюджеті щорічно передбачаються кошти для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах в обсязі 1960,9 тис. грн. (Компенсація державою безоплатної правової допомоги в кримінальних справах здійснюється державою з 1999 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України).

Разом з тим, відзначив міністр юстиції, якщо у 2005 році фактичні видатки на безоплатну правову допомогу в кримінальних справах за рахунок держави становили 233,7 тис. грн. у 1827 кримінальних справах, у 2006 році - 163,7 тис. грн. у 1591 кримінальній справі, то за перше півріччя 2007 року адвокатами були представлені документи для оплати на суму 48,6 тис. грн. у 512 кримінальних справах.

Міністр нагадав, що послуги адвокатів надаються громадянам безоплатно у разі, якщо громадяни звільнюються від оплати правової допомоги у зв’язку з малозабезпеченістю. У такому випадку держава сплачує адвокатські послуги, надані у процесі дізнання, попереднього слідства чи в судових засіданнях.