Донецька прокуратура констатує невразливість чиновників-корупціонерів

Прокуратура Донецької області констатує, що жоден із чиновників, притягнутих до відповідальності в 2007 році за корупційні дії, не був звільнений з посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, серед притягнутих до адміністративної відповідальності корупціонерів більше половини становлять держслужбовці 5-7 категорій. В основному, це голови й секретарі селищних рад.

По більшості складених протоколів держслужбовці притягуються до адмінвідповідальності за те, що не надали або направили недостовірну інформацію державним органам, а також за інші незначні факти корупції. Проте, підкреслили в прес-службі, після притягнення до відповідальності деякі чиновники не тільки не були звільнені, але навіть одержали просування по службі.