Росія з 1 серпня підвищила експортне мито на нафту

Експортне мито на нафту в Росії з 1 серпня 2007 р. підвищене на 11,6% або на 23,3 дол./тонна - до 223,9 дол./тонна. Відповідну постанову про затвердження ставок вивізного митного збору на нафту сиру і на окремі категорії товарів, вироблені з нафти, підписано прем`єр-міністром РФ Михайлом ФРАДКОВИМ на початку липня.

Так, з 1 серпня 2007 р. ставка вивізного мита на світлі нафтопродукти (легкі і середні дистиляти, газойлі, а також на бензол, толуол, пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен, бутадієн та інші зріджені гази) встановлюється у розмірі 163,2 дол. за тонну. Ставка на темні нафтопродукти (рідкі палива, мастила і відпрацьовані нафтопродукти, а також на залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, зокрема на нафтові кокс і бітум) - у розмірі 87,9 дол. за тонну.

Нагадаємо, з 1 червня 2007 року експортне мито на нафту в Росії було підвищене на 28,3%- або на 44,2 дол./тонна - до 200,6 дол./тонна.