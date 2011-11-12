Молдова і Україна хочуть разом підключитися до європейської енергомережі

Молдова і України висловили інтерес до одночасного приєднання до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це було заявлено за підсумками 13-го засідання змішаної Міжурядової молдавсько-української комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка в Кишиневі відновила свою роботу після 5-річної перерви.



Сторони домовилися також вивчити можливість об'єднання енергетичних ринків Молдови та України. Молдавська сторона висловила зацікавленість у будівництві нової лінії електропередачі Бєльци-Дністровськ потужністю 330 кВт. Крім того, Кишинів і Київ домовилися провести переговори щодо угоди про спільне використання Дністровського гідровузла.



Раніше заступник міністра економіки Молдови Іларіон Попа на зустрічі в Кишиневі з президентом Європейського інвестиційного банку Філіпом Майштадтом заявляв, що Молдова добиватиметься прискорення процесу свого підключення до ENSTO-E і планує вести переговори про вступ до неї окремо від України. Він зазначив, що країна може протягом 3-5 років підготувати свою електроенергетичну систему до приєднання до ENSTO-E, тоді як запропонована раніше формула, згідно з якою Молдова повинна приєднатися до неї одночасно з України, потребує для вступу 15-20 років.



Прем'єр-міністр Володимир Філат заявляв, що виступає за якнайшвидше приєднання країни до ENTSO-E для забезпечення енергетичної безпеки та диверсифікації енергоресурсів.



Молдова планує, зокрема, за фінансової допомоги Євросоюзу побудувати високовольтну ЛЕП Бєльци-Сучава для приєднання до електроенергетичної системи Румунії та отримання доступу до альтернативного джерела електроенергії. В. Філат зазначив, що наразі Молдова закуповує електроенергію у Молдавської ГРЕС, яка розташована в Придністров'ї і належить російській "Інтер РАО ЄЕС", а також у України. Однак постачання електроенергії здійснюється практично за однаковими цінами, і немає альтернативи.



Однак пізніше віце-прем'єр, міністр економіки Молдови Валерій Лазер заявив, що Кишинів і Київ вивчать можливість одночасного приєднання до ENSTO-E. За його словами, Європейський союз готовий покрити приблизно 90% видатків на підготовку техніко-економічного обгрунтування проекту одночасного підключення Молдови й України до ENSTO-E. Його планується розробити в найближчі 2 роки.



Румунія заявила раніше, що підтримає Молдову в процесі підключення її електроенергетичної системи до ENSTO-E.