Азаров обіцяє компромісне рішення щодо конфлікту навколо Укртатнафти

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що стосовно конфлікту навколо «Укртатнафти» буде прийнято компромісне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу після розширеного засідання Кабінету Міністрів.

«Рішення буде ухвалене після того, як буде заслухано звіт робочої групи, розглянуто всі за і проти», тоді і «ухвалимо остаточне рішення. Воно, безумовно, буде компромісним, воно, безумовно, враховуватиме інтереси як України, так і, в даному разі, РФ, і воно ніколи не може бути одностороннім», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши при цьому, що від цього рішення залежить довгострокові відносини з найбільшим постачальником нафти на Кременчуцький НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що конфлікт навколо «спірних» 18% акцій ЗАТ «Укртатнафта» не носить міждержавного характеру. «Держава захищатиме свої права, і якщо конфлікт стосується 18% акцій, то це не має ніякого відношення до позиції Татарстану як суб`єкта Російської Федерації. А воно має відношення до деяких афільованих осіб «Татнафти».

Нагадаємо, в травні ц.р. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі НАК перебуває 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона впродовж кількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передано в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».