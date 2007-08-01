Кириленко: уряд займається збільшенням посад, а доходів населення

Один з лідерів «Нашої України – Народної самооборони» В`ячеслав КИРИЛЕНКО стверджує, що за 8 місяців уряд збільшив на 43 штатних одиниці кількість посад в органах центральної виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав сьогодні журналістам після засідання політради партії.

«Політрада «Нашої України» констатує, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, на нашу думку, займається не покращанням соціально-економічних показників в країні, а збільшенням адміністративних посад для себе і свого оточення, тому, що за останні 8 місяців кількість посад заступників міністрів та керівників державних комітетів та інших центральних органів влади збільшено на 43 штатні одиниці», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що такі зміни тягнуть за собою великі витрати на зарплати, державне обслуговування та зайву бюрократію.

За його словами, також за останні 8 місяців на 12% збільшена кількість апарату міністерств та відомств.

Він зазначив, що під час обговорення члени політради «Нашої України» висловили занепокоєння тим, що протягом останніх місяців істотно зріс зовнішній борг України, уряд В.ЯНУКОВИЧА демонструє нездатність реагувати на виклики часу, в тому числі і на неодноразові надзвичайні ситуації.

Він зазначив, що в країні спостерігається падіння реальних доходів населення та збільшення інфляції.