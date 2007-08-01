Мороз: Ющенко прагне уникнути відповідальності

Голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ вважає, що “своє вагоме слово” в ситуації з виданням Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ чергового указу про призначення дострокових парламентських виборів має сказати Конституційний суд. Про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи появу Указу про внесення змін до Указу Президента України від 5 червня 2007 року №497 «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, за словами О.МОРОЗА, «цим Указом в черговий раз зроблена спроба надати видимість конституційності оформленим Указами Президента України політичним амбіціям, за будь-яку ціну провести дострокові вибори до Верховної Ради України, усунувши у такий спосіб політичних опонентів від влади у парламенті та в уряді».

О.МОРОЗ вважає, що «змінюючи текст Указу від 5 червня 2007 року, Президент України також прагне уникнути офіційної оцінки цього Указу Конституційним Судом України, а відтак і відповідальності за його видання, за дії, спрямовані на узурпацію влади».

Видання Президентом України четвертого Указу стосовно позачергових виборів без наявності конституційних підстав для їх проведення, переконаний голова Верховної Ради України 5-го скликання, «не робить дії Президента України конституційними, як і не робить легітимними позачергові вибори до Верховної Ради України, що призначені Президентом України на 30 вересня цього року».

«В Україні, яка згідно з її Конституцією є правовою державою, у цей непростий для держави час, своє вагоме слово має сказати Конституційний Суд України», - наголосив О.МОРОЗ.