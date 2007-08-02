БЮТ благополучно відродили

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Українська соціал-демократична партія та партія “Реформи і порядок” підписали угоду про створення Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано сьогодні під час чергового етапу VIII з’їзду ВО “Батьківщина”.

За словами лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, “Батьківщина” вже декілька років співпрацює з Українською соціал-демократичною партією, яку очолює Євген КОРНІЙЧУК, і “жодних претензій до цієї політичної сили не має”. Тому, за її словами, немає жодних підстав руйнувати цю єдність.

Крім того, вона висловила задоволення, що до БЮТ вирішила приєднатися і партія “Реформи і порядок” на чолі з Віктором ПИНЗЕНИКОМ.

“Я щаслива від того, що ця команда з нами”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, лідер ПРП В.ПИНЗЕНИК зазначив, що його політична сила одностайно прийняла рішення про участь у БЮТ.

Він висловив впевненість, що всі політичні сили разом, безперечно, здобудуть перемогу.

У свою чергу, лідер УСДП Є.КОРНІЙЧУК також зазначив, що рішення про входження до складу БЮТ члени партії ухвалили одностайно.

“Без харизми і надійності лідера БЮТ наша команда себе не бачить”, - сказав він.