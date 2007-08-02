У Цушка сподіваються, що ”глухарі” ГПУ залишить собі

В Міністерстві внутрішніх справ вважають, що справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишиться в підслідності Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів повідомив заступник міністра МВС України Василь БОДНАР.

«Я не думаю, що справа Гонгадзе буде передана МВС. Думаю вона залишиться в прокуратурі і буде нею розслідуватися», - сказав він, зауваживши, що «це питання навіть не стояло», коли МВС та органи прокуратури вирішували питання про передачу справ, які порушені за скоєння злочинів проти особистості.

Також, відповідаючи на одне із питань, В.БОДНАР припустив, що справа про вбивство директора дніпропетровського ринку «Озерка» Володимира Воробйова, розстріл трьох осіб під Плютами, вбивство російського бізнесмена Максима Курочкіна також буде розслідуватися органами прокуратури. Що ж стосується вбивства директора київського радіоринку, «питання вирішується, думаю буде передано нам», сказав заступник міністра.