Погода підклала свиню курортникам

3 серпня за прогнозами синоптиків на території України буде мінлива хмарність, в східній частині та в Криму очікуються грози, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, в Криму та Приазов`ї місцями 17-20°, у західних областях 6-11°; вдень 24-29°, на Чернігівщині та Сумщині 18-23°. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті: переважно без опадів; температура вночі 10-14°, вдень 24-29° (в горах вночі 6-8°, вдень 16-18°).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 4-5 серпня утримається мінлива хмарність. У південній частині, більшості центральних та східних областей без опадів (вночі 4 серпня на півдні Лівобережжя та в Криму окремі грозові дощі); температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°. На решті території місцями (у західних областях та на півночі Лівобережжя повсюди) пройдуть короткочасні дощі з грозами; температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, у західних областях 4 серпня та місцями 5 серпня 16-21° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

6-7 серпня місцями короткочасні дощі, грози (6 серпня в західних областях, 7 серпня на Правобережжі України майже повсюди); лише у східній частині переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, у південній та східній частині 17-23°; вдень у західних та північних областях 23-29°, у більшості центральних та Одеській областях 26-32°, на решті території 30-36° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°).

3 серпня по м.Києву та Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 24-29°. 4-5 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ, гроза, лише вночі 5 серпня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

6-7 серпня пройдуть короткочасні дощі, грози (6 серпня місцями).Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.