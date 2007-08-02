Комісія оголосила результат моніторингу довкілля в районі фосфорної аварії

Спеціалісти не виявили перевищення норм концентрації сполук фосфору в повітрі, воді та грунті в районі екологічної аварії на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища, міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля у Львівській області на своєму черговому засіданні підбила підсумки моніторингу довкілля в районі надзвичайної ситуації, яка виникла в зв’язку з аварією потяга на залізничному перегоні Ожидів-Красне.

За інформацією Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, в обстеженні населених пунктів Буського, Радехівського, Бродовського, і Кам’янко-Бузького районів брало участь 9 бригад обласної СЕС та відомчі лабораторії: Держекоінспекції в Львівській області, управління водного господарства, проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів та якості продукції «Облдержродючість», управління охорони здоров`я, управління ветеринарної медицини, станція захисту рослин.

За період з 17 по 27 липня в 143 населених пунктах відібрано проби з 502 місць повітря, питної води, поверхневих вод відкритих водойм грунтів, рослинності та продуктів тваринництва. Перевищень граничнодопустимих концентрацій фосфору в перерахованих ресурсах не виявлено, крім окремих ділянок землі, де природний вміст фосфору перевищував до аварії.

За узагальненими даними складається відповідна карта моніторингових досліджень.

Комісія встановила режим досліджень, які будуть проводитися в населених пунктах районів ще два місяці за завданням урядової комісії.