Фонд Східноєвропейського партнерства готовий виділити Україні 1,5 млрд. дол. для реалізації проектів з енергоефективності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України, посилаючись на заяву голови Держенергоефективності Миколи ПАШКЕВИЧА.

«Донори Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища готові залучити на підвищення енергоефективності української економіки близько 1,5 млрд. доларів США», – заявив М.ПАШКЕВИЧ, коментуючи результати своєї участі у засіданні Асамблеї вкладників Фонду, яке пройшло минулого тижня в Лондоні.

За словами М.ПАШКЕВИЧА, в рамках засідань були затверджені перші 7 проектів фінансування для України. Зокрема, модернізація системи центрального теплопостачання (м. Тернопіль), інвестиції в енергоефективність підприємств централізованого опалення ТЕЦ в 10 українських муніципалітетах середнього масштабу, модернізація системи центрального теплопостачання (м. Житомир), модернізація ТЕЦ (м. Львів), модернізація систем водопостачання і стічних вод (м. Миколаїв), реконструкція системи центрального теплопостачання (котельні по вулицях Сошенка і Макарова) “Теплотрансервіс” (м. Рівне), енергоефективний проект (м. Запоріжжя).

«Загальна вартість гранту на проекти становить 31 млн. євро. Першочерговими є проекти з удосконалення систем комунального опалення і проекти, які дають швидкий ефект в галузі енергозбереження», - відзначив М.ПАШКЕВИЧ. Він також підкреслив, що під час засідання ФРН, Канада і Литва висловили бажання залучитися до роботи Фонду. США, у свою чергу, поінформували про готовність надати перший транш у розмірі 1,5 млн. євро.