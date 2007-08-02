Експрес Київ-Харків вдарив дрезину, загинув залізничник

Сьогодні, 2 серпня об 11.51 на станції Коров’яги (Південна залізниця) під час виконання робіт з монтажу за допомогою дрезини сталося зіткнення Столичного експресу - швидкісного поїзду № 164 сполученням „Київ – Харків”, що рухався по парній колії, з робочою площадкою дрезини, яка була негабаритна відносно поїзду.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту безпеки у галузі Міністерства транспорту та зв’язку.

На робочій площадці дрезини, яка належить Основ’янській дистанції електропостачання, знаходився І.Мисник, який внаслідок зіткнення був смертельно травмований.

На станції проводилися роботи з монтажу несучого тросу контактної підвіски з допомогою дрезини.

Ведеться розслідування.