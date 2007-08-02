Блок Тимошенко подав до ЦВК повну назву нового виборчого блоку

Політичні партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок» повідомили Центральну виборчу комісію про те, що на підставі рішень з’їздів цих партій 2 серпня 2007 року утворено виборчий блок політичних партій на позачергових виборах народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, повна назва утвореного виборчого блоку політичних партій: «Блок Юлії Тимошенко – Виборчий блок політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок». Скорочена назва - «Блок Юлії Тимошенко».

Блок Юлії Тимошенко першим проінформував ЦВК про утворення виборчого блоку та передав всі необхідні документи.

Крім того, партії повідомили ЦВК про проведення 5 серпня міжпартійного з’їзду політичних партій щодо висунення кандидатів у народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко.