Школяр втік з дому, бо злякався покарання за прогул

Сьогодні вночі київська міліція розшукала 12-річного хлопчика, який втік з дому через проблеми у школі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, 19 листопада близько 2-ї години ночі до Шевченківського райуправління міліції з проханням допомогти розшукати дитину звернулися батьки. За їх словами 12-річний хлопчик не повернувся додому після занять у школі.

Для розшуку школяра по тривозі негайно було піднято особовий склад райуправління, орієнтовано всі патрульні наряди столиці.

Як зазначили в ЦГЗ, першочерговими заходами вдалося встановити, що зранку 18 листопада до школи викликали батьків школяра, який напередодні прогуляв урок. З вчителем спілкувався батько й пообіцяв вечері провести з сином виховну роботу.

Близько 16-ї години, після закінчення уроків, хлопчик залишив приміщення школи та деякий час йшов разом з однокласниками. На певному перехресті вони попрощалися й він звернув у бік, протилежний його будинку. За допомогою мобільного зв’язку протягом навчального дня батьки з сином зв’язати не змогли. А після занять телефон хлопчика був вимкнений.

В результаті комплексу розшукових заходів вже за кілька годин працівники міліції знайшли дитину на горищі однієї з багатоповерхівок на початку вулиці Борщагівської. Школяр міцно спав.

На запитання, чому він не пішов додому після школи, хлопчик відповів, що злякався можливого покарання.

Наразі хлопчика повернуто батькам. Стан його здоров’я задовільний.

Столична міліція звертається до батьків з проханням толерантно та відповідально ставитися до виховання своїх дітей, пам’ятати, що дитяча психіка вкрай вразлива та сприйнятлива до навіть незначних, на перший погляд, негативних висловів чи обіцянок дорослих.