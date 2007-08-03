«Київміськбуд»: земля під «хрущовками» - це запасний аеродром

«Київміськбуд» планує зайнятися реконструкцією «хрущовок» не раніше 2010 року.

Про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив старший віце-президент «Київміськбуду» Василь МОЖАР, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, реконструкція кварталів застарілого житла – це «запасний аеродром» у разі відсутності вільних земельних ділянок для забудови в Києві.

В.МОЖАР вважає, що для того, щоб будівельні компанії були зацікавлені в реконструкції «хрущовок», держава повинна створити належні умови. Зокрема, звільнити від передачі 5% житла на користь міста й від сплати пайових внесків.

При цьому він зазначив, що в законодавстві нічого не сказано про нежилий фонд у кварталах застарілої забудови, який перейшов у приватну власність.