ЄБРР переглядає свою стратегію в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) почав роботу над переглядом своєї стратегії діяльності в Україні. Про це УНІАН повідомили в ЄБРР.

Банк запрошує взяти участь в обговоренні стратегії і надсилати свої коментарі за адресою ukrainestrategy@ebrd.com не пізніше 1 вересня 2007 року, аби вони могли бути враховані.

Резюме коментарів від громадськості буде надано Раді директорів ЄБРР перед остаточним затвердженням стратегії.

Після затвердження стратегії, резюме коментарів і відповідь керівництва на них буде розміщено на сайті Банку.

Як відзначає ЄБРР, перша стаття договору про створення Банку свідчить, що «метою Банку є стимулювати перехід до принципів відкритого ринку, багатопартійної демократії і ринкової економіки». Для досягнення цих цілей Банк надає фінансування інвестиційних проектів, особливо в приватному секторі.

Як повідомляв УНІАН, член Ради директорів ЄБРР від Європейського інвестиційного банку Теренс БРАУН у червні повідомляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку готує нову стратегію діяльності для України. «Ідея полягає в тому, щоб загальні обсяги щорічного кредитування становили 5 млрд. грн.», - сказав Т.БРАУН. Нині кредитний портфель ЄБРР становить близько 20 млрд. грн.

Як відзначив член Ради директорів ЄБРР, після відвідування Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя і Києва у нього склалося враження від України, як про «економіку, яка рухається вперед».

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором України. За даними на кінець січня 2007 р., він узяв зобов`язання про надання інвестицій на суму 2,87 млрд. євро в рамках більш як 130 проектів.

Стратегія діяльності ЄББР для України на 2005-2007 роки передбачала сприяння розвитку банківського і енергетичного секторів, а також розвиток доріг і залізничних колій, морських портів і аеропортів.